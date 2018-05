Sommerurlaub in Spanien weiterhin sehr gefragt

Spanien dürfte auch heuer bei den Vorarlbergern das beliebteste Land für den Sommerurlaub bleiben, sagt Klaus Herburger, der Sprecher der Vorarlberger Reisebüros. Dafür spreche die aktuelle Buchungslage.

Gesamt betrachtet hätten die Vorarlberger auch in diesem Jahr wieder am häufigsten Urlaubsdestinationen in Spanien gebucht - sowohl auf dem Festland als auch auf den Balearen und den Kanaren, erklärt Klaus Herburger. Nach wie vor stark im Trend lägen auch Ferienziele in Griechenland und Italien, teils auch in Kroatien.

Türkei und Ägypten wieder im Aufwind

Insofern hat sich der starke Euro laut Herburger kaum auf das bisherige Urlaubsverhalten des Großteils der Vorarlberger ausgewirkt. Auffallend sei jedoch, dass trotz politischer Turbulenzen wieder mehr Vorarlberger in der Türkei und in Ägypten gebucht haben - wenngleich hier die Buchungszahlen nach wie vor weit unter dem Schnitt von vor fünf bis sechs Jahren liegen.

Einen Tipp gibt der Sprecher der Vorarlberger Reisebüros noch allen Spätentschlossenen: In Portugal lägen die Preise derzeit um bis zu 25 Prozent unter Vorarlberger Niveau, sagt Herburger. Gemessen an der Kaufkraft ist laut einer Vergleichsanalyse Kroatien derzeit das günstigste europäische Urlaubsland. Für 100 Euro erhält man dort Dienstleistungen und Waren im Gegenwert von 153 Euro.