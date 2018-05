Europa-Park nach Feuer komplett geräumt

Im auch bei Vorarlbergern sehr beliebten Freizeitpark Europa-Park im deutschen Rust ist am Samstag ein Großbrand ausgebrochen. Nach Ausbruch des Feuers mussten tausende Besucher in Sicherheit gebracht.

In einer Lagerhalle auf der Anlage war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 500 Kräfte von Feuerwehr, Zivilschutz und Polizei waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und die Besucher in Sicherheit zu bringen.

Brandursache noch unklar

Drei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Besucher oder Mitarbeiter des Parks wurden ersten Angaben zufolge nicht verletzt.

Trotz des Großbrandes öffneet der Europa-Park am Sonntag wie gewohnt um 9.00 Uhr seine Tore für Besucher. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

Der Europa-Park wurde 1975 eröffnet. Der 95 Hektar große Park zählt mehr als 100 Attraktionen und Shows, auf dem Areal befinden sich auch fünf Hotels. Heuer werden 5,6 Millionen Besucher erwartet. Nach Disneyland Paris ist er der zweitgrößte Freizeitpark Europas.