Zu viel Rotwild: Neue Fütterungsstelle geplant

Der große Rotwild-Bestand bereitet vielen Orten im Montafon Sorgen. Einerseits gefährden die hungrigen Tiere die Schutzfunktion der Wälder, andererseits können sie Krankheiten wie TBC übertragen. Tschaggungs plant eine weitere Fütterungsstelle.

Um das Rotwild in höhere Lagen zu bringen, will man in der Gemeinde Tschagguns eine weitere Wildfütterungssstelle errichten. Im Gampadelstal soll dafür eine Fläche von knapp 750 Quadratmeter umgewidmet werden. das hat die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung mit einer Gegenstimme beschlossen.

Oberstes Ziel sei die Verringerung des Rotwildbestandes, so Bürgermeister Herbert Bitschnau. Mit zwei getrennten Fütterungen statt wie bisher mit nur einer sei es möglich, die Tiere künftig deutlich schneller und effektiver zu jagen.

Umwidmungsantrag liegt beim Land

In der Vergangenheit habe es bereits eine Wildfütterungsgebäude im Gampadelstal gegeben, allerdings ohne Genehmigung, so Bitschnau. Um nun alle korrekt zu machen, habe man ein Jahr lang ein Verfahren zu strategischen Umweltprüfung durchgeführt. Nun liege der Umwidmungsantrag beim Land. Bitschnau rechnet in drei bis vier Wochen mit einer Entscheidung.

