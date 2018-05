Hoher Schaden: Unbekannte demolieren 32 Autos

In der benachbarten Schweizer Gemeinde Goldach haben in der Nacht auf Freitag unbekannte Täter 32 Autos beschädigt. So schlugen sie etwa mit Steinen die Scheiben ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Autos waren im Industriegebiet „Rietli“ abgestellt. Der oder die unbekannten Täter warfen Steine gegen die Frontscheiben und stiegen auf die Autos, wodurch Dellen auf den Dächern und Motorhauben entstanden sind. Die Schweizer Polizei Thal bittet um Hinweise.