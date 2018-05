Banküberfall: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Überfall auf die Sparkassen-Filiale in Dornbirn-Haselstauden am Donnerstag ist über den Tatverdächtigen die U-Haft verhängt worden. Der 22-Jährige wurde nach Angaben der Polizei am Freitag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Zu den Hintergründen der Tat gibt es auch nach der ersten Einvernahme des Mannes keine Informationen. Die Ermittlungen im Umfeld des Mannes seien noch nicht beendet, heißt es von Seiten der Polizei.

Der 22-jährige Mann hatte laut Polizei am Donnerstag gegen 9.00 Uhr die Bank-Filiale mit einem Motorradhelm betreten und mit einer Faustfeuerwaffe von der Angestellten Geld gefordert - mehr dazu in 22-jähriger Bankräuber in Dornbirn gefasst.