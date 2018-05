Jugendanwalt Rauch kritisiert Bundesregierung

Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch wirft der Bundesregierung beim Nichtraucher-Schutz Versagen vor. Dass das Rauchverbot in der Gastronomie nicht kommen werde, habe auch enorme Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche.

Es sei notwendig und richtig, dass im neuen bundesweiten Jugendschutzgesetz das Rauchen erst ab 18 Jahren erlaubt wird, sagt Rauch im Samstag-Interview von ORF Radio Vorarlberg. Dass es aber kein Rauchverbot in der Gastronomie gebe, sei ein großer Rückschritt. In diesem Punkt habe die Bundesregierung „ganz klar versagt“.

Dass man erst ab 18 Jahren rauchen darf, sei für die Regierung in gewisser Weise ein Feigenblatt, so Rauch. Sie habe sich auch angemaßt, für diese Regelung gesorgt zu haben, obwohl das gar nicht in ihre Kompetenz falle. Sehr wohl in ihre Kompetenz wäre gefallen, den Nichtraucher-Schutz in der Gastronomie zu stellen.

Das Interview mit Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch führte ORF Vorarlberg-Redakteur Georg Fabjan.

Änderungen im Kinder- und Jugendschutzgesetz

Ab 1. Jänner 2019 sollen mehrere Punkte im Kinder- und Jugendschutzgesetz österreichweit gültig sein. Rauchen wird erst ab 18 Jahren erlaubt sein, jetzt gilt eine Grenze von 16 Jahren. Ab 16 Jahren gilt das Verbot für gebrannte alkoholische Getränke oder solche enthaltende Mischgetränke auch östereichweit.

Bei den Ausgehzeiten werden die Altersstufen zusammengefasst. Man unterscheidet nur noch zwischen Kindern bis 14 Jahren (bis 23.00 Uhr) und Jugendlichen von 14 bis 16 Jahren (01.00 Uhr). Das bedeutet in Vorarlberg die Streichung der untersten Stufe (unter zwölf Jahren bis 22.00 Uhr) und Anhebung der Ausgehzeit für dieses Alter bis 23.00 Uhr. Für 12- bis 14-Jährige bleibt es gleich Für 14- bis 16-Jährige erfolgt eine Anhebung der Ausgehzeit von 24.00 Uhr auf 01.00 Uhr.

Gewalt in der Erziehung: „Braucht langen Atem“

Noch immer schlagen hunderte Eltern in Vorarlberg ihre Kinder, sagt Rauch. Ab Herbst startet das Land deshalb eine zweijährige Kampagne, um auf die Schädlichkeit von Gewalt in der Erziehung hinzuweisen.

Eigentlich gilt das Gewaltverbot in der Erziehung seit fast 30 Jahren - konkret seit 1989. Und dennoch setzen immer noch viele Eltern auf Gewalt beim Umgang mit ihren Sprösslingen. „Ein Viertel jeden Jahrgangs von Kindern in Vorarlberg - das sind etwa 1.000 Kinder - wächst mit einer gewaltbelasteten Erziehung auf“, sagt Rauch. Etwa 300 Kinder jedes Jahrgangs seien von schwereren Körperstrafen betroffen.

Es sei über Generationen üblich gewesen, Kinder zu schlagen. „Es ist etwas, was einen sehr, sehr langen Atem braucht und es ist auch mein Wunsch an die Politik, da nicht nachzulassen“, so Rauch. Die Erfahrung würde zeigen: Lasse man nach, steige auch die Zahl der gewaltbelasteten Kinder. „Es ist eine Daueraufgabe, es kommen immer wieder neue Kinder nach, da müssen wir und werden wir dranbleiben.“

