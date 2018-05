Götzis: Thiam und Warner sind die Gejagten

Mit einer Weltklasse-Besetzung findet an diesem Wochenende in Götzis das 44. Mehrkampfmeeting statt. Als Top-Favoriten werden der dreimalige Götzis-Sieger Damian Warner aus Kanada und die belgische Olympiasiegerin und Götzis-Vorjahressiegerin Nafissatou Thiam gehandelt.

ORF Radio Vorarlberg berichtet an beiden Tagen live aus einem gläsernen Studio im Mösle-Stadion, ORF Sport plus überträgt alle Wettkämpfe live - mehr zur Berichterstattung in: Der ORF beim Hypomeeting in Götzis.

Der Kanadier Damian Warner ist im Zehnkampf der große Gejagte - er hat in Götzis bereits 2013, 2016 und 2017 gewonnen. Die härtesten Konkurrenten kommen mit Kai Kazmirek und Rico Freimuth aus Deutschland. Warner war heuer schon bei den Commonwealth Games am Start, produzierte dort aber in Führung liegend einen Nuller im Stabhochspung. Auch der aktuell Weltjahresbeste, der Este Maicel Uibo, der heuer schon 8.407 Punkte erzielt hat, ist im Möslestadion dabei. Nicht am Start ist dagegen Weltmeister Kevin Mayer.

GEPA pictures/ Andreas Pranter

Siebenkampf: Thiam und Schäfer hoch gehandelt

Der Sieg im Siebenkampf führt wohl nur über die belgische Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nafissatou Thiam, die bei ihrem Sieg in Götzis im Vorjahr mit 7.013 Punkten nur hauchdünn am Europarekord vorbeischrammte. Als härteste Konkurrentin wird Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer aus Deutschland erwartet. Am Start ist auch die Europameisterin von 2016, Annouk Vetter aus den Niederlanden. Abgesagt hat dagegen die Götzis-Siegerin von 2014, Katarina Johnson-Thompson (GBR), die derzeit die Jahresbestleistung im Siebenkampf hält.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Dadic und Distelberger fehlen

Österreich wird durch Jahrhunderttalent Sarah Lagger, Verena Preiner und Andrea Obetzhofer vertreten. Die österreichischen Stars des Mehrkampf fehlen dagegen in Götzis. Hallen-WM-Silbermedaillengewinnerin Ivona Dadic lässt in der Vorbereitung auf das Saison-Highlight, den Siebenkampf bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im August in Berlin, das Meeting Götzis aus und tritt stattdessen in Ratingen an (16./17. Juni).

Der niederösterreichische Zehnkämpfer Dominik Distelberger verzichtet wegen Achillessehnen-Problemen auf einen Start in Götzis. Er befindet sich laut eigenen Angaben bereits auf dem Weg der Besserung. „Götzis kommt aber leider etwas zu früh, um dort eine ansprechende Leistung zu zeigen“, so der 28-Jährige.

Organisatoren ließen Europarekord versichern

Das Hypomeeting arbeitet mittlerweile mit einem Budget von fast 600.000 Euro - je nach Leistungen werden über 100.000 Euro an Preisgeld ausbezahlt. Das Organisationskomitee hat zudem den mit 30.000 Euro dotierten Europarekord im Siebenkampf versichern lassen, schließlich fehlten Nafissatou Thiam im Vorjahr nur 19 Punkte auf diesen Rekord.

Der Europarekord von 7.032 Punkten wird seit 2007 von der Schwedin Carolina Klüft gehalten. Thiam hat mit ihren 7.013 Punkten im vergangenen Jahr in Götzis das drittbeste Siebenkampfergebnis aller Zeiten erreicht - sie war die insgesamt vierte Frau, die die Marke von 7.000 Punkten knacken konnte.

Links: