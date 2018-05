59-jähriger Biker bei Kollision schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Au wurde am Donnerstag ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Auf der Fahrt in Richtung Damüls geriet er über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem Pkw.

Der 59-Jährige fuhr gegen 10.00 Uhr als Mitglied einer Dreiergruppe von Damüls in Richtung Au. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte der L193 und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Mann erlitt schwere Schulterverletzungen, die 56-jährige Frau, die den Pkw steuerte, blieb unverletzt.