Aus bei Altach - Trainer Schmidt enttäuscht

Beim scheidenden Altach-Trainer Klaus Schmidt ist auch mit etwas zeitlichem Abstand die Enttäuschung über das Aus groß. Er übt vor allem Kritik an der Kommunikation des Bundesliga-Vereins.

Vor allem die Art und Weise wie er von der Nicht-Verlängerung seines Vertrages – nämlich per Telefon – erfahren habe, sei für den 50-jährigen Steirer ein wenig enttäuschend. Er hätte sich eine persönlichere Vorgehensweise gewünscht.

Trotzdem nehme er viel Positives aus seinem Jahr in Altach mit. Die Erfahrungen in der Europaliga-Qualifikation, aber auch die schwierige Situation in der Bundesliga im Frühjahr mit vielen Verletzungen und die Kritik an ihm, seien lehrreich gewesen.

Zum Abschluss am Sonntag bei Sturm Graz möchte sich Schmidt mit einem Sieg verabschieden. Es wäre erst der vierte Sieg für die Altacher im Frühjahr.

