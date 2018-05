Unwetter traf Egg besonders heftig

Heftige Gewitter sind in der Nacht auf Donnerstag über Teilen Vorarlbergs niedergegangen. Im Bregenzerwald traf es vor allem die Gemeinde Egg. Dort wurde die Feuerwehr in der Nacht zu sechs Einsätzen gerufen.

In Egg im Bregenzerwald hatte die Feuerwehr in der Nacht einiges zu tun: Vor allem in der Parzelle Stadel mussten Keller ausgepumpt werden. In der Parzelle Tuppen war auch eine Straße verlegt worden und der Meßmerkanal drohte über die Ufer zu gehen.

Laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gab es auch im Bezirk Feldkirch vier Feuerwehreinsätze aufgrund der starken Regenfälle, dort war vor allem Frastanz betroffen.