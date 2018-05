Datenschutz: IT-Experte rät zu Vorsicht bei Mails

Am Freitag tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Im Zuge dessen erhalten viele Personen Mails, in denen um d Zustimmung für die Datenverarbeitung gebeten wird. IT-Experte Christian Wally empfiehlt, diese genau zu lesen.

Neue Datenschutzverordnung tritt in Kraft Die neue Verordnung soll Datenmissbrauch und verbotene Geschäfte mit persönlichen Daten verhindern.

In der Praxis heißt das: Egal, ob in einem Verein oder beim Surfen im Internet personenbezogene Daten abgefragt werden: Die jeweilige Person muss der Verwendung ihrer Daten explizit zustimmen.

Das trifft etliche Daten-Geschäftemacher empfindlich: Daten sind nämlich ein wertvoller Rohstoff, mit dem sich bisher bestens Geschäfte machen ließ. Bei missbräuchlichem Nutzung der Daten hat die EU harte Strafen vorgesehen. Die Österreichische Regierung hat dieses Gesetz im Falle von Erstverstößen jedoch deutlich aufgeweicht - Kritiker sehen darin einen eindeutigen Rechtsbruch - mehr dazu in help.ORF.at.

IT-Experte Christoph Wally über Datenschutz IT-Experte Christoph Wally spricht über die Hintergründe der Datenschutz-Grundverordnung, Kontrollinstanzen und die Auswirkungen auf Betroffene.

Wally: Hilfe durch Datenschutzbehörde

Wie IT-Experte Christian Wally am Mittwoch in „Vorarlberg heute“ erklärte, biete die Reform Bürgern die Möglichkeit, ihre Rechte besser durchzusetzen - speziell gegenüber großen Unternehmen. Hilfe biete dabei die österreichische Datenschutzbehörde. Bei dieser könne man sich auch über ausländische Unternehmen aus dem EU-Raum beschweren. Die jeweiligen Datenschutzbehörden würden dann untereinander vermitteln, so Wally im „Vorarlberg heute“-Interview mit ORF-Moderator Thomas Haschberger.

Wally empfahl, bei E-Mails, in denen um die Zustimmung für die Datenverarbeitung gebeten wird, wachsam zu sein. Speziell bei digitaler Post von unbekannten Empfängern, die auf eine weitere Internetseite verlinken, sollten nicht voreilig persönlichen Angaben gemacht werden, so Wally.

