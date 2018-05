Millionenschwere Erweiterung der FH

Der Campus der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn soll bis 2024 in drei Bauetappen ausgebaut werden. Rund 50 Mio. Euro sind dafür vorgesehen. Ziel ist , rund 5.300 Quadratmeter mehr Nutzfläche für Studium und Forschung zu schaffen.

Zusätzlicher Platz sei dringend notwendig, denn schon in drei Jahren werde man das mittelfristige Ziel von 1.500 Studenten erreicht haben, erklärt Stefan Fitz-Rankl, Geschäftsführer der FH Vorarlberg die Gründe für die Erweiterung. Die Infrastruktur sei jedoch für rund 1.000 Studierende ausgelegt - derzeit zähle man 1.300 Studierende plus rund 300 Studierende in Weiterbildungslehrgängen. Man stoße also bereits jetzt an seine Grenzen, so Fitz-Rankl.

In den vergangenen Jahren wuchs die FH Vorarlberg kontinuierlich: „Seit dem letzten Erweiterungsbau im Jahr 2005 stieg die Studierendenzahl von 875 auf heute rund 1.300, plus rund 300 Studierende in Weiterbildungslehrgängen. Derzeit ist die Infrastruktur der FH Vorarlberg jedoch nur für rund 1.000 Studierende ausgelegt. Wir stoßen also bereits jetzt an unsere Grenzen", verdeutlicht Fitz-Rankl.

Erste Bauetappe soll 2020 abgeschlossen sein

Deshalb werde der Campus nun in drei Bauetappen kontinuierlich erweitert. In einem ersten Schritt soll das Gebäude Hochschulstraße aufgestockt und adaptiert werden. Fertigstellung der ersten Bauetappe ist bereits für 2020 geplant.

In einer zweiten Bauetappe soll in der Achstraße ein neues Gebäude werden. Dieser Zubau entsteht auf dem Areal des bisherigen Hausmeisterhauses und wird vor allem als Labor- und Hörsaalnutzung konzipiert.

In einer dritten Bauphase schließlich soll das bestehende Gebäude in der Achstraße saniert werden.

Als Generalplaner für die Erweiterung des bestehenden Gebäudes Hochschulstraße fungiert das Architekturbüro walser + werle. Für die zweite und dritte Bauetappe in der Achstraße soll das Projekt ab Herbst zum Wettbewerb ausgeschrieben werden.

Insgesamt sind rund 41 Millionen Euro – das entspricht nach Angeben der FH im Jahr 2024 mit Berücksichtigung der Indexanpassung 47,3 Millionen Euro – für das gesamte Sanierungs- und Ausbauprojekt vorgesehen. Die Kosten der Einrichtung und Möblierung sind hier bereits inkludiert.

Über 1.150 Bewerbungen für 533 Studienplätze

Aktuell umfasst das Angebot der FH Vorarlberg neun Bachelor- sowie sieben Masterstudiengänge, im kommenden Herbst sollen noch die Masterprogramme im Bereich Betriebswirtschaft sowie die neuen Studiengänge „International Management & Leadership“ und „Gesundheits- und Krankenpflege“ dazukommen. Laut Fitz-Rankl gibt es für die 533 Anfängerstudienplätze im Herbst mehr als 1.150 Bewerbungen.

Daten und Fakten zum Umbau

Bauetappe 1:

Herbst 2018 bis 2020: Aufstockung/Spiegelung Hochschulstraße(Planung: Architekturbüro walser + werle)

Bauetappe 2:

2021-2022: Zubau eines neuen Gebäudeteils in der Achstraße

Bauetappe 3:

2021-2024: Sanierung Achstraße (komplette Sanierung, optimierte Nutzung)

Kosten des Gesamtprojekts:

Ziel: Insgesamt mindestens 5.300 Quadratmeter mehr Nutzfläche für Studium und Forschung bis Ende 2024

