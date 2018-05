Brand in Bürotrakt in Schlins

In einem Gebäude in der Jagdbergstraße in Schlins ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand in einer Zwischendecke ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit über 50 Einsatzkräften an. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach gegen 22.20 Uhr im Bereich der Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss im Bürotrakt des Gebäudes aus, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr könnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Im Gebäude finden derzeit umfassende Umbauarbeiten statt. Sie dürften laut Polizei auch Auslöser des Brandes gewesen sein. Die Feuerwehren Schlins und Satteins waren mit acht Fahrzeugen und 55 Personen vor Ort.