Grenzüberschreitende S-Bahn verzögert sich

Verkehrslandesrat Johannes Rauch (Grüne) warnt vor weiteren Verzögerungen beim Ausbau der Bahnstrecke zwischen Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz, kurz FL.A.CH.. Das Projekt soll auch den Verkehr in Feldkirch entlasten.

Das Projekt heißt FL.A.CH., hat aber dennoch recht hochgesteckte Ziele: Es geht um eine leistungsfähige S-Bahn-Verbindung zwischen Feldkirch und Buchs mit einem teilweisen zweigleisigen Ausbau der Strecke. Eigentlich ist das Projekt längst beschlossen, doch seit einigen Jahren geht nichts mehr weiter und Österreich und Liechtenstein schieben den Ball hin und her.

Der Bau der Grenzüberschreitenden S-Bahn FL.A.CH. verzögert sich. Verkehrslandesrat Rauch (Grüne) warnt davor, dass der positive UVP-Bescheid seine Gültigkeit im Jahr 2025 verliert, sollte der Ausbau bis dahin nicht vollendet sein.

Wenig vielversprechende Gespräche in Wien

Bereits Mitte Mai war der liechtensteinische Verkehrsminister Daniel Risch bei seinem Amtskollegen Hofer in Wien, doch das Ergebnis der Gespräche ist nicht sehr vielversprechend: „Man war sich einig, dass weitere Kostenschätzungen notwendig sind“, hieß es in einer Stellungnahme. Doch das ist dem Vorarlberger Verkehrslandesrat Johannes Rauch entschieden zu wenig: Hier gehe es um eine Größenordung von 150 Millionen Euro, es könne nicht sein, dass sich Liechtenstein und Österreich nicht einigen können. Der Knackpunkt auf österreichischer Seite sei, dass die Mittel freigegeben werden müssen, dann könne das Projekt starten.

Rauch führt zwei gewichtige Gründe für die Dringlichkeit des Projektes an: Zum einen müsse die Feinstaubbelastung in Feldkirch dringend gesenkt werden, weil dadurch nicht nur die Bevölkerung geschädigt werde, sondern weil sich Österreich deshalb auch mit einem Vertragsverletzungsverfahren der EU konfrontiert sieht, zum anderen gebe es einen gültigen UVP-Bescheid von 2015, der aber mit einer Umsetzung des Vorhabens innerhalb von 10 Jahren verknüpft sei. Wenn jetzt also nichts weitergehe, könnte man schlimmstenfalls wieder von vorne beginnen müssen.

Was ist FL.A.CH überhaupt?

Das FL.A.CH-Projekt ist ein wichtiges Infrastrukturvorhaben für Vorarlberg, Liechtenstein und die Schweiz. Die Bahnverbindung zwischen Liechtenstein und Vorarlberg sollte dringend, auch in Hinblick auf die angespannte Verkehrssituation in Feldkirch, ausgebaut werden. Die Region Feldkirch- Buchs ist ein dichter Lebens-und Wirtschaftsraum mit vielen grenzüberschreitenden Beziehungen.

Die S-Bahn FL.A.CH. umfasst einen zweigleisigen Ausbau der Teilstrecke Tisis – Nendeln als Voraussetzung für eine Taktverdichtung auf der Strecke nach Liechtenstein. Für einen zeitgemäßen Öffentlichen Verkehr soll die Verbesserung des Nahverkehrsangebots zwischen Feldkirch und Buchs mittels Einführung eines Halbstundentakes mit optimalen Anschlüssen in Feldkirch und Buchs ermöglicht werden. Die modernisierte Schnellbahn könnte damit eine attraktive Mobilitätslösung für die Grenzregion bieten. Auch würde dadurch eine wichtige Querverbindung zwischen den Bahnnetzen von Liechtenstein, Vorarlberg und St. Gallen/ Schweiz gestärkt werden.