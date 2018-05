Altach trennt sich von Trainer Klaus Schmidt

Fußball-Bundesligist Altach wird sich mit Saisonende von Trainer Klaus Schmidt trennen. Nach einer enttäuschenden Frühjahrssaison mit nur drei Siegen aus insgesamt 15 Liga-Spielen wird der Vertrag mit Schmidt nicht verlängert.

Was sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet hat, ist seit Dienstagnachmittag fix: Der SCR Altach und Trainer Klaus Schmidt gehen nach der letzten Bundesliga Runde am kommenden Sonntag getrennte Wege.

Trennung nach unglücklicher Saison

Georg Zellhofer, SCR Altach Geschäftsführer für den Bereich Sport, erklärt in einer Aussendung: "Es war aufgrund der Intensität und der vielen Verletzungen ein schwieriges Jahr für alle Beteiligten. Das Team hat in den vergangenen Jahren gemeinsam sehr viel erreicht. Jetzt stehen wir vor der großen Herausforderung, den Kader für die kommende Saison punktuell zu verstärken und bestmöglich auf die neuen Aufgaben vorzubereiten. Wir haben uns entschieden, diesen Weg mit einem neuen Trainer zu beschreiten. Bei Klaus Schmidt bedanken wir uns für sein großes Herz und seinen Einsatz für den SCR Altach und wünschen ihm nur das Beste für seine Zukunft.“

Wer den Bundesligisten in der neuen Saison betreuen wird, ist derzeit noch nicht klar, soll aber laut Zellhofer so bald als möglich bekannt gegeben werden.

Tabellenplatz entscheidend

Diese Entscheidung haben die Verantwortlichen in Altach wohl schon länger getroffen, bis zu letzt hätte Altach mit Schmidt aber Platz Sieben in der Tabelle erreichen können, wodurch sich der Vertrag des 50-jährigen Steirers automatisch um ein Jahr verlängert hätte. Nachdem das nach der 1:4 Pleite bei Rapid in der vorletzten Bundesligarunde praktisch nicht mehr möglich ist, haben die Altacher die Entscheidung nun veröffentlicht.