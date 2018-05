Energieautonomie: Zuversicht trotz mehr Verbrauch

Seit dem Jahr 2005 ist der Energieverbrauch in Vorarlberg um 3,5 Prozent gestiegen. Dennoch sieht sich die Landesregierung weiterhin auf einem guten Weg in Richtung Energieautonomie - es bestehe aber Handlungsbedarf.

Bis zum Jahr 2020 soll der Energieverbrauch im Vergleich zum Jahr 2005 um 15 Prozent gesenkt werden. Dies dürfte aber angesichts des steigenden Verbrauchs kaum zu erreichen sein. Berücksichtige man jedoch das starke Wirtschaftswachstum, das Bevölkerungswachstum sowie die steigenden Zahlen von Haushalten und Pkw-Zulassungen, so könne man doch recht zufrieden sein, betonte Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) am Dienstag im Pressefoyer Vorarlberger Landesregierung.

Denn wenn der Energieverbrauch trotz dieser deutlichen Wachstumsfaktoren lediglich um 3,5 Prozent zugenommen habe, bedeute das, dass die Energieeffizienz in Summe stark gestiegen. Positiv vermerkt wurde im Pressefoyer zudem, dass die ausgestoßenen Mengen des Treibhausgases CO2 seit 2005 um zwölf Prozent auf 1,5 Tonnen pro Jahr gesunken sei.

Gantner: Sanierungen, Ausbau der E-Mobilität

Auch Energielandesrat Christian Gantner (ÖVP) sieht Vorarlberg noch immer auf einem guten Weg in Richtung Energieautonomie. Dennoch bestehe Handlungsbedarf. Die Hauptaufgabe liege sicherlich weiterhin im Gebäudebereich, wo es gelte, mit Sanierungen in punkto Energieeffizienz auf Stand zu bleiben. Ein weiterer Punkt sei die Wärmeversorgung: In Vorarlberg gebe es nach wie vor 30.000 Ölheizungen. Hier gelte es weiterhin Schwerpunkte zu setzen, so Gantner.

Als weitere Maßnahmen nannte Gantner den Ausbau der Elektromobilität: Ende des Jahres soll die erste Tranche an Elektrobussen für den öffentlichen Verkehr angeschafft werden. Im Bereich der Wasserkraft befänden sich zudem Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 300 Gigawattstunden in Prüfung.

Christian Vögel, Fachbereichsleiter für Energie- und Klimaschutz im Land, resümierte, dass die Tendenz langfristig im CO2-Bereich in die richtige Richtung gehe - beim Energieverbrauch müsse man aber sicher noch einen Zahn zulegen. Dabei sollen auch die Gemeinden stärker in die Pflicht genommen werden.

