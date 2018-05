Zentralmatura reibungslos verlaufen

Die schriftliche Zentralmatura ist in Vorarlberg problemlos verlaufen, sagt AHS-Landesschulinspektorin Christine Schreiber. In den zwei Maturawochen habe es keine Beschwerden gegeben. Jetzt werden die Arbeiten beurteilt.

Zwei Wochen lang dauerte heuer die schriftliche Zentralmatura an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen (AHS/BHS). Am vergangenen Donnerstag sind die Klausuren mit den Italienisch-Prüfungen abgeschlossen worden. Die Ergebnisse liegen zwar noch nicht vor, aber so viel kann jetzt schon gesagt werden: Zumindest vom Ablauf her ist alles gut gegangen.

Täglicher Status-Bericht

Täglich musste während der Zentralmatura ein Status-Bericht an das Ministerium übermittelt werden. Darin hat es bis zuletzt keine Beschwerden über Fehler bei den Abläufen gegeben, sagt AHS-Landesschulinspektorin Schreiber.

Schüler, die bei der schriftlichen Zentralmatura einen Fünfer bekommen, können noch am 5. und 6. Juni bei einer Kompensationsprüfung antreten und so die Note verbessern. Die gesammelten Ergebnisse der schriftlichen Zentralmatura werden dann am 27. Juni bekannt gegeben. Für die mündliche Matura ist der letzte Prüfungstag der 28. Juni - wenig später sollte dann klar sein, wie viele Maturanten heuer bestanden haben.

Zu einer Panne kam es hingegen in Wien: An einer Schule in Floridsdorf beendete der Lehrer die Reifeprüfung statt nach viereinhalb bereits nach dreieinhalb Stunden. Laut Ministerium sind die Arbeiten gültig - mehr dazu in wien.ORF.at

