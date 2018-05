Speichersee: Grüne unterstützen Naturschützer

Die Grünen unterstützen den Naturschutzbund im Kampf gegen den Bau des umstrittenen Speichersees im Montafon. Es sei absolut berechtigt, dass der Naturschutzbund versuche, sein Mitwirkungsrecht einzuklagen.

Der grüne Klubobmann Adi Gross bezeichnete das Schwarzköpfle-Projekt in einer Aussendung am Sonntag als schmerzlichen und inakzeptablen Eingriff in die Natur. Die Entscheidung des Naturschutzbundes, seine Mitwirkungsrechte beim Landesverwaltungsgericht einzuklagen, unterstützt er: Umweltschutzorganisationen müssten von Anfang an in Projekte eingebunden werden, die sich auf die Natur auswirken.

„Das sorgt nicht nur für eine faire Interessenabwägung, sondern auch dafür, dass die Verfahren planbarer und effektiver werden, sowie mehr Rechtssicherheit gewährleistet wird“, so Gross. Er fordert auch die Landesregierung auf, die „Aarhus Konvention“ endlich umzusetzen. Diese räumt Umweltorganisationen ein Mitspracherecht bei großen Projekten ein.

Naturschützer legten Beschwerde ein

Am Samstag ist bekanntgeworden, dass der Vorarlberger Naturschutzbund Beschwerde gegen den positiven Baubescheid für den umstrittenen Speichersee Schwarzköpfle bei der BH Bludenz eingereicht hat. „Wir möchten vor allen Dingen auch erreichen, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht wird und dass der Bescheid noch einmal verhandelt wird", so Obfrau Hildegard Breiner - mehr dazu in Speichersee: Naturschützer reichen Beschwerde ein.

