Vorarlberg mit niedrigster Parteienförderung

Das Land Vorarlberg gibt im Bundesländervergleich am wenigsten Geld für die Parteienförderung aus. Für jeden Wahlberechtigten gehen 13,80 Euro an die Parteien - insgesamt rund 3,7 Mio. Euro.

Am spendabelsten ist das Bundesland Wien: Dort fließen 38,2 Mio. Euro an Parteien und Landtagsklubs. Das sind 33,4 Euro je Stimmbürger. Hinter Wien folgen Kärnten mit 22,7 Euro pro Stimmbürger (9,8 Mio. Euro), Oberösterreich mit 21,5 Euro pro Wahlberechtigtem (23,5 Mio. Euro) und die Steiermark (19,8 Euro/WB bzw. 19,1 Mio. Euro). In Salzburg sind es 19 Euro je Stimmbürger (7,4 Mio. Euro) und in Tirol 17,4 Euro für jeden Wahlberechtigten (9,3 Mio. Euro).

Ähnlich Sparsam wie Vorarlberg sind Niederösterreich (16,5 Euro pro Wahlberechtigtem bzw. 22,8 Mio. Euro) und das Burgenland (16 Euro pro Stimmbürger bzw. 4,0 Mio. Euro).