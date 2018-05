Altach erleidet 1:4-Schlappe bei Rapid

Der SRC Altach hat im letzten Auswärtsspiel der Saison gegen Rapid eine bittere 1:4-Schlappe einstecken müssen. Es ist die neunte Niederlage im Frühjahr. Die Saison schließen die Altacher damit wohl auf Tabellenplatz acht ab.

Die Altacher standen von der ersten Minute an unter Dauerdruck. Das 1:0 in der sechsten Minute war dann bereits die dritte Großchance für die Wiener - Joelinton traf per Kopf zur Rapid-Führung. Das 2:0 fiel nach 14 Minuten - Joelinton profitierte von einem unglücklichen Abwehrversuch des Duos Zwischenbrugger/Lukse.

GEPA pictures/ Philipp Brem

Mit dem ersten Torschuss konnten die Altacher eine schwache erste Hälfte dann doch noch ein wenig kaschieren - Adrian Grbic gelang in der 45. Minute der Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf Punkte war aber nur von kurzer Dauer - nach dem Seitenwechsel erzielte Stefan Schwab in der 59. Minute das dritte Tor für Rapid und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Stefan Hofmann gelang dann der perfekte Ausstand: Der Rapid-Kapitän besorgte im letzten Heimspiel seiner Karriere das 4:1. Somit ist für Altach Platz sieben - der den Vertrag von Trainer Klaus Schmidt automatisch verlängert hätte - praktisch nicht mehr zu erreichen.

Link: