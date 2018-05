Feuerwehr verhindert Vollbrand - Person verletzt

Zu einer starken Rauchentwicklung ist es am Sonntagvormittag in einem Heustock in der Gemeinde Sulzberg gekommen. Fünf Ortsfeuerwehren rückten an, um Schlimmeres zu verhindern. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Alarmierung erfolgte gegen 9.00 Uhr am Sonntagvormittag. Der Anrufer hatte im Heustock eines Hofes in Sulzberg Flammen gesehen. Als das Großaufgebot an Feuerwehren wenig später eintraf, war das Gebäude völlig verraucht. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Vollbrand aber verhindert werden. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.