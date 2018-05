19-Jähriger mit zahlreichen „Blüten“ erschwischt

Die Polizei konnte einen 19-jährigen Feldkircher stellen, der Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll. Der Mann flog auf, weil er in einem Feldkircher Lokal mit dem Falschgeld bezahlt hatte. Er ist umfassend geständig.

Den entscheidenden Hinweis lieferte eine aufmerksame Bedienung in einem Feldkircher Lokal, in dem sich der 19-Jährige Samstagnacht aufhielt. Die Frau konnte ihn in der nahegelegenen Fußgängerzone identifizieren. Der 19-Jährige und die Polizei lieferten sich anschließend eine kurze Verfolgungsjagd durch die Innenstadt. Am Ende konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Laut Polizei legte der junge Mann ein umfassendes Geständnis ab. Insgesamt konnten 23 gefälschte 50-Euro-Banknoten und weiteres Beweismaterial sichergestellt werden. Woher das Falschgeld stammt, ist noch unklar. Der 19-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.