„Re-Use“-Aktionssammeltage ein Erfolg

Der Umweltverband hat gemeinsam mit der Caritas die „Re-Use“-Aktionstage ins Leben gerufen. In drei Altstoff-Sammelzentren können Haushaltsgegenstände zur Wiederverwertung abgegeben werden. Das Interesse daran ist groß.

Seit 2014 können an den Altstoffsammelzentren und Bauhöfen Elektrogeräte zur Wiederverwendung abgegeben werden. Zehn Tonnen pro Jahr landen in Vorarlberg somit nicht im Müll. Auf diesem Erfolg basierend hat der Umweltverband gemeinsam mit der Caritas heuer erstmals Aktionstage veranstaltet, um funktionstüchtige Haushaltsartikel zu sammeln.

A. Serra

In Feldkirch, Dornbirn und Bludenz war der Andrang überraschend stark, sagt Aaron Oberscheider vom Umweltverband: „Abgeber waren es bei den Re-Use-Sammeltagen zwischen 70 und 100.“ Das sei auch mit Blick auf die gesammelte Menge vielversprechend. Die genauen Mengen werden derzeit aber noch ermittelt. Der Großteil der gesammelten Artikel kann weiter verwendet werden. „Zum Teil wurden Gegenstände in Originalverpackung abgegeben oder ganze Sets liebevoll eingepackt mit Zeitungspapier uns übergeben“, schildert Oberscheider.

Fernziel: 4,5 Kilo pro Vorarlberger sammeln

Abgegeben werden können Geschirr-Sets, Besteck, Dekoartikel wie Kerzenständer oder auch Spielsachen für Kinder. Die Sachen werden von der Caritas aufbereitet und gereinigt, wenn notwendig auch repariert und dann in den Shops der Sozialorganisationen Integra und Lebenshilfe wiederverkauft. Der Umweltverband will mit den Partnern das Projekt evaluieren und dann weiterführen. Ziel ist es, Müll zu vermeiden und 4,5 Kilogramm pro Vorarlberger an wiederverwertbaren Artikeln pro Jahr zu sammeln.