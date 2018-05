Fassadenbrand in Bregenz: Brandstiftung?

Brandalarm gab es in der Nacht auf Samstag in Bregenz-Rieden: Ein Passant hatte gegen 4.00 Uhr früh Feuer bei einem alten Privathaus in der Arlbergstraße entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand an der Außenfassade des Hauses rasch löschen. Da es sich laut Polizei um ein leerstehendes Abbruch-Gebäude handelt, dürfte sich der Sachschaden in Grenzen halten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Ermittelt wird in alle Richtungen, auch Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich zu melden (Telefonnummer: 059 133 8120). Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz.