Grüne wollen autofreie Neustadt in Feldkirch

In Feldkirch tut sich derzeit einiges: das Bahnhofsareal wird völlig neu gestaltet und die Verbauung am Jahnplatz läuft auf Hochtouren. Aber die Grünen wollen mehr. Die Neustadt soll endlich autofrei werden. Nur dann habe der Handel in der Innenstadt eine Chance.

Gute Ideen für die Gestaltung der Innenstadt gibt es bereits zahlreiche, vor allem aus der Bevölkerung. Etliche Pläne seien nicht umgesetzt, sondern schubladisiert worden, sagt Grünen-Stadtvertreter Dieter Furtenbach. Eine Fußgängerzone sei bereits seit Anfang der 1990er Jahre für die komplette Innenstadt angedacht gewesen. Erst langsam komme die Sache nun in Schwung.

Die Handelsflächenentwicklung sei in den letzten Jahren nicht unbedingt optimal verlaufen. 73 Prozent der Geschäftsflächen befinden sich mittlerweile irgendwo an der Peripherie. Langfristig könnten die kleinen Geschäfte aber nur überleben, wenn die Innenstadt als Ort zum Verweilen, Begegnen und Einkaufen attraktiv bleibt, sagt Nina Tomaselli von den Grünen. Bis 2020 wollen die Grünen die Fußgängerzone in der Neustadt installieren. Außerdem soll es mehr Sitzgelegenheiten und mehr Bäume in der Innenstadt geben.