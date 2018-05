Bregenz stellt Kulturstrategie vor

Die Landeshauptstadt Bregenz hat am Freitag ihre Kulturstrategie vorgestellt. Die Stadt will damit vor allem den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern. Dafür wurden zig verschiedene Schwerpunkte gesetzt.

In 15 Workshops mit 250 Teilnehmern wurde die Strategie erarbeitet. 2.000 Bregenzer und Bregenzerinnen wurden befragt. So sollen in Zukunft etwa Chöre, Kultur- und Musik-Vereine in den verschiedenen Stadtteilen gestärkt werden - auch weil sie dafür sorgen, „dass Menschen Bregenz als Heimat begreifen und annehmen“, wie es in der Kulturstrategie heißt.

Ein regelmäßiges Straßentheaterfestival der Kulturen soll es geben - und regionale Kunstschaffende sollen künftig einen besonderen Stellenwert bei Förderung und Veranstaltungen bekommen. Außerdem ist alle drei Jahre ein überregionaler Wettbewerb für Kunst im öffentlichen Raum in Bregenz samt Symposium geplant. Geplant ist auch die Förderung der zeitgenössischen Musik, eine regelmäßige Veranstaltungsreihe mit regionaler und internationaler Volksmusik und die Weiterführung der Bregenzer Literaturtage.

Kultur sei kein Anhängsel, betonte Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) am Vormittag bei der Präsentation der Bregenzer Kulturstrategie. Sie habe eine integrale gesellschaftliche Funktion.

