Leichter Anstieg bei Campingnächtigungen

Auf den 34 Vorarlberger Campingplätzen wurden im vergangenen Jahr 403.165 Nächtigungen verzeichnet. Das entspricht einer Steigerung von rund zwei Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Der beliebteste Campingplatz ist in Nüziders.

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist das Nächtigungsplus in Vorarlberg bescheiden. Österreichweit konnten die Campingplätze im Vorjahr nämlich um acht Prozent mehr Nächtigungen verzeichnen - insgesamt waren es 1,4 Millionen. Über die vergangenen zehn Jahre gerechnet beträgt der Zuwachs 38 Prozent. Das hat eine Auswertung des internationalen Online-Reiseportals www.camping.info ergeben.

Nüziders punktet mit Freundlichkeit und Sauberkeit

Unter den beliebtesten 20 Campingplätzen Österreichs findet sich auch ein Vertreter aus Vorarlberg. Das Panorama Camping Sonnenberg in Nüziders belegt in dieser Wertung den zwölften Rang. In Sachen Freundlichkeit und Sauberkeit erhielt der Standort von den Kunden Bestnoten. Europaweit gesehen liegt der Panorama Camping Sonnenberg im Beliebtheitsranking auf Rang 53. Zum beliebtesten Campingplatz des Kontinents wurde zum zweiten Mal in Folge der Salzburger Campingplatz Grubhof aus St. Martin bei Lofer wurde gewählt.

Campingurlauber sind laut www.camping.info für die österreichische Tourismusbranche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mehr als vier Prozent der österreichischen Gesamtnächtigungen des Jahres 2017 seien auf das Konto der 603 österreichischen Campingplätze gegangen. Dadurch würde sich jährlich Einnahmen in Höhe von rund 320 Millionen Euro ergeben - Tendenz steigend. Die führenden Campernationen in Österreich sind Urlauber aus Deutschland, Österreich und Holland sowie mit geringerem Anteil Campinggäste aus der Schweiz, Tschechien und Italien.