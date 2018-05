Nach Biss ins Ohr: Beschuldigter stellt sich

Die Suche nach jenem Autofahrer, der am Mittwoch in Hard einem anderen Fahrzeuglenker ins Ohr gebissen hat, ist zu Ende. Der Beschuldigte habe sich gestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 40-jährige Mann wird nun angezeigt.

Nach der Veröffentlichung von Zeugenaufrufen in den Medien hat sich der 40-Jährige bei der Polizei in Hard gemeldet. Dort wurde er auch einvernommen. Zum Motiv könne man derzeit noch nichts sagen, heißt es vonseiten der Exekutive. Der Beschuldigte wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung angezeigt.

Nach einem Bremsmanöver in Hard sind die beiden am Vorfall beteiligten Autofahrer aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen. Daraufhin hat der 40-Jährige dem anderen Autofahrer ohne ersichtlichen Grund rund 20 Sekunden lang in ein Ohr gebissen - mehr dazu in Autofahrer-Streit: Mann beißt Gegner ins Ohr.