Lkw erfasst Pkw - Lenkerin verletzt

Eine 42-jährige Pkw-Lenkerin ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Mäder unbestimmten Grades verletzt worden. Beim Abbiegen in die Schweizerstraße ist ihr Fahrzeug von einem Lkw erfasst wurden.

Die Frau wollte Polizeiangaben zufolge von der Gemeindestraße Böckwies auf die Schweizerstraße einbiegen. Dabei wurde ihr Fahrzeug aus unbekannter Ursache von einem Lkw erfasst und in einen Graben neben der Straße geschleudert. Der 52-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die 42-jährige Pkw-Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Der Verkehr wurde blockweise abgefertigt.