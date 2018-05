Regionale efef-Produktion bleibt in Vorarlberg

Der Lauteracher Fleisch-Produzent Vonach Qualitätsfleisch Gmbh &CO KG übernimmt mit erstem Juli 2018 den Standhort in Hohenems. Die Arbeitsplätze bleiben damit erhalten, ebenso die regionale Produktion.

Nach nur zwei Monaten konnte von einer Arbeitsgruppe unter der Führung von Landwirtschaftskammer Vorarlberg, Land Vorarlberg und REWE Austria Fleischwaren GmbH erfolgreich eine regionale Lösung für den Produktionsstandort Hohenems, der per 30.Juni 2018 stillgelegt werden sollte, gefunden werden: Ab 1. Juli 2018 übernimmt die Vorarlberger Firma Vonach Qualitätsfleisch GmbH & Co KG, auch schon bisher ein wichtiger Zulieferer des Produktionsbetriebes in Hohenems, den Standort und führt ihn fort.

70 Arbeitsplätze in Hohenems gesichert

Mit der Übernahme werden nicht nur knapp 70 Arbeitsplätze in Hohenems gesichert, sondern es verbleibt auch die Produktion von rund 50 Speck- und Wurst-Produkten (unter anderem der ADEG-Eigenmarke efef) in Vorarlberg. Geschäftsführer Stefan Vonach sieht in der Übernahme des Hohenemser Betriebes eine Ergänzung und Erweiterung des Produktpalette seines Unternehmens. Darüber hinaus werden die partnerschaftlichen Beziehungen zum Unternehmen der REWE Group vertieft.

„Stärkung der heimischen Viehvermarktung“

Für Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger ist die Übernahme und Fortführung des Betriebs ein wichtiger Schritt für den Standort Vorarlberg, die Vorarlberger Landwirtschaft und auch für die heimische Viehvermarktung. Damit die Wertschöpfungskette - von Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel - auch funktioniere, müsse als nächstes die Schlachthof-Frage gelöst werden, so Moosbrugger.

Auch Landesrat Christian Gantner unterstreicht die Wichtigkeit der Sicherung des Betriebs für Vorarlbergs Bäuerinnen und Bauern, aber auch die Konsumenten - gerade nach den aktuellen Diskussionen um Tiertransporte und die Fleischverarbeitung im Land.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

