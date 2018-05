Aus für erstes Ländle-Kinderhotel in Latschau

Das geplante Kinderhotel in Latschau kommt vorerst nicht, wie Herbert Bitschnau, Bürgermeister von Tschagguns gegenüber Radio Vorarlberg bestätigt. Geplant waren ein Vier-Sterne-Hotel mit rund 280 Betten und 15 Chalets.

Das geplante Kinderhotel in Latschau im Montafon hätte den Tourismus im Tal ankurbeln sollen. Direkt neben Ausflugszielen wie dem Alpine-Coaster, dem Klettergarten und der Golmer-Bahn wäre der Standort ideal gewesen. Für das Vier-Sterne-Hotel war ursprünglich ein Investitions-Volumen von rund 50 Millionen Euro veranschlagt - mehr dazu in Erstes offizielles Kinderhotel im Ländle geplant.

Doch in der Zielgerade ist der Projekbetreiber jetzt abgesprungen, wie die Gemeinde Tschagguns bestätigt.

Im Planungsprozess verkleinert

Die Pläne waren fertig, sogar Finanzierungszusagen habe es bereits gegeben, doch das geplante Kinderhotel in Latschau kommt nicht, sagt Herbert Bitschnau, Bürgermeister von Tschagguns. Im Planungsprozess sei das Hotel von 500 auf 280 Betten verkleinert worden - nebenan hätten rund 15 Chalets gebaut werden sollen. Für die Gemeinde wäre der Standort in Latschau ideal, da die touristischen Attraktionen bereits vorhanden seien, so der Bürgermeister.

„Bauchentscheidung“ der Projektbetreiber

Der Projektbetreiber, Hotelier und ehemaliger Bürgermeister von Sankt Gallenkirch, Ewald Tschanhenz, sagt, seine Absage sei eine Entscheidung „aus dem Bauch heraus“. Er habe noch andere Projekte, die er realisieren möchte und Vorrang haben. Die Gemeinde bedauert die Entscheidung. Man sei von dem Projekt weiterhin überzeugt, und suche nun nach anderen Partnern und Investoren, die ein Hotel bauen.