poolbar-Chefin übernimmt Spielboden-Leitung

Die designierte Leiterin des Spielboden Dornbirn heißt Heike Kaufmann. Sie folgt Peter Hörburger nach, der das Haus nach knapp vier Jahren verlässt. Kaufmann hat sich in Vorarlberg als Geschäftsführerin des poolbar-festivals einen Namen gemacht.

Zu ihrer neuen Aufgabe sagte Kaufmann: „Es gibt sicherlich Erfahrungen, die ich nutzen kann. Allerdings finde ich Spielboden und poolbar-Festival sind wirklich zwei Paar Schuhe, das will ich auch komplett trennen.“ Sie finde es wichtig, dass sich der Spielboden in nächster Zeit deutlich positioniere. „Generell kann man sagen, dass beim Spielboden vieles gut läuft und dass man vielleicht auch den Anschluss an die Jungen nicht verlieren darf.“

Thaler: „Richtig überzeugt“

Die 1976 in Wiener Neustadt geborene Kaufmann - ihres Zeichens studierte Soziologin - habe mit ihren Ideen und Konzepten für den Spielboden „richtig überzeugt“, sagte Spielboden-Obmann Jürgen Thaler. Für sie spreche natürlich auch ihre erfolgreiche Poolbar-Erfahrung in allen auch für den Spielboden wichtigen Feldern - in Feldkirch ist Kaufmann verantwortlich für Konzeption, Booking, Kooperation und Personal.