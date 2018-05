Tiertransporte: Schmid kritisiert Behörden scharf

Die Diskussion rund um Tier-Transporte ins Ausland geht weiter: Der Fachtierarzt für Tier-Wohl, Erik Schmid, kritisiert Land und Behörden scharf. Viele Kälber- und Zuchtrinder-Transporte von Vorarlberg ins Ausland dürften gar nicht behördlich genehmigt werden, sagt Schmid.

ORF

Bei einer Pressekonferenz des selbsternannten Tierschützers Dieter Steinacher (Friends of Nüziders) kritisiert der Fachtierarzt Land und Behörden scharf. Bei vielen genehmigten Langstrecken-Transporten würden die Mindestanforderungen der EU nicht eingehalten, sagt Schmid. Nicht entwöhnte Kälber etwa müssten laut Vorschrift in den Lkws getränkt werden, - was aber technisch nicht funktioniere, weil diese Kälber das Trinken aus Nippeltränken nicht beherrschten. Auch sei es nicht möglich, die Transporte von Zucht-Kalbinnen nach Russland oder Usbekistan gesetzeskonform durchzuführen. Trotzdem würden diese von den Vorarlberger Behörden genehmigt.

In Bayern wurden laut Schmid vergleichbare Fälle bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) durchjudiziert. Mit dem Ergebnis, dass diese Transporte nicht zu genehmigen seien. In dem EuGH-Urteil steht laut Schmid, dass es keinen Unterschied zwischen einem Transport innerhalb der EU und einem Drittland-Export gebe. Außerdem sei die Nutzungsart unerheblich. Egal ob, Schlacht-, Nutzungs- oder Zuchtiere, es gelten laut Schmid für alle Tiere die gleichen Tierschutzvorschriften.

