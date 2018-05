Falco Luneau-Projekt in New York ausgezeichnet

Das Projekt Wolfsrachen von Musiker Falco Luneau hat in der Nacht auf Montag beim New York City Independent Film Festival einen Preis abgeräumt: Lea Immler wurde als beste Darstellerin in einem Musikvideo ausgezeichnet.

Die Ausgezeichneten konnten ihr Glück kaum fassen: Als Immler als beste Darstellerin aufgerufen wurde, sei sie einfach sitzen geblieben, berichtete Luneau nach der Preisverleihung: „Wir haben das nicht gepeilt“. Auf der Bühne angekommen, gab die Geehrte das Mikrofon auch gleich an Regisseur und Stiefvater Luneau weiter: „Ich kann leider fast kein Englisch“, entschuldigte sich die 14-Jährige.

Mit dem Projekt „Brich dein Schweigen“ will der Musiker Falco Luneau Jugendlichen, die von Gewalt betroffen sind, zeigen, wo sie sich Hilfe holen können. Ein Musikvideo mit dem Titel „Dein Lachen“ - in New York unter dem Titel „Your Laughter“ ins Rennen gegangen - spricht die Jugendlichen direkt an. Dafür konnte Luneau den Schauspieler Harald Krassnitzer gewinnen, der im Video in die Rolle des Täters schlüpfte.