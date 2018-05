Wolfurt: Auto fährt gegen Hausmauer

Am Sonntagabend ist in Wolfurt ein Auto gegen eine Hausmauer geprallt. Der 21-jährige Lenker und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 21.00 Uhr auf der Dornbirner Straße. Laut Polizei fuhr der 21-jährige Lenker eine langgezogene Linkskurve. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Mauer.

Maurice Shourot

Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand Sachschaden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.