Mann bei Arbeiten in Kraftwerkstollen verletzt

Ein 38-jähriger Mann ist am Sonntag in Tschagguns bei Arbeiten in einem Kraftwerkstollen verletzt worden. Aus unbekannter Ursache wurde er zwischen einer Stollentüre und einer Baumaschine eingeklemmt, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in einem Stollen des Kraftwerks Gampadels, als der Mann auf der Baumaschine, einem Kompaktlader, in Richtung des Staubeckens fuhr. Der 38-Jährige erlitt Hüftverletzungen und wurde nach der Erstversorgung per Helikopter ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen.