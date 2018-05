Medizinstudium: Großes Interesse an Probetest

Der Aufnahmetest für ein Medizinstudium treibt viele Vorarlberger in die Vorbereitungskurse. 110 Interessierte haben in diesem Frühjahr am Probetest in Schloss Hofen teilgenommen. Die Aufnahmeprüfung findet am 6. Juli an allen Medizinischen Fakultäten in Österreich statt.

In Österreich gibt es einen eklatanten Ärztemangel. Die Kriterien für ein Medizinstudium sind deswegen aber nicht geringer geworden. Im Gegenteil: An den Aufnahmetest wagen sich sehr viele nur mehr nach Vorbereitungskursen und Probetests, die in Vorarlberg von der Bildungseinrichtung Schloss Hofen, dem Landesschulrat und dem Regionalen Netzwerk Naturwissenschaften angeboten werden. Die Nachfrage danach ist ungebrochen groß.

12.000 Bewerber für 1.700 Studienplätze

Das Ziel, einen Studienplatz zu bekommen, ist hart umkämpft: Knapp 1.700 Studienplätze gibt es österreichweit - im vergangenen Jahr haben sich dafür fast 12.000 Personen beworben. 233 davon kamen aus Vorarlberg, nur jeder Fünfte hat letztendlich die Aufnahmeprüfung bestanden.

Abschneiden der Vorarlberger konstant

Helfen sollen Vorbereitungskurse. In Vorarlberg haben im Frühjahr 110 Personen am Probetest in Schloss Hofen teilgenommen. Die Erfolgschance war direkt nach der Einführung der Vorbereitungskurse allerdings höher, da Vorarlberg als erstes Bundesland einen solchen Kurs anbot. Dieser Wettbewerbsvorteil hat sich relativiert, seit alle Bundesländer Schulungen und Tests anbieten. Das Abschneiden der Vorarlberger Bewerber war dennoch in den letzten vier Jahren konstant.

