Tirol: 17-jähriger Vorarlberger erstochen

Ein 17-jähriger Vorarlberger ist am Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung in Imst in Tirol mit einem Messer tödlich verletzt worden. An dem Streit waren sieben Jugendliche beteiligt, ein 19-Jähriger zog laut Polizei ein Messer und stach auf den 17-Jährigen aus dem Bezirk Dornbirn ein.

Am Parkplatz des Sportzentrums Imst kam es laut Polizei gegen 5.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen sieben Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren. Zunächst blieb es bei einem verbalen Streit, schließlich zog der 19-jährige Hauptbeschuldigte laut Polizei ein Messer und stach auf den 17-jährigen Vorarlberger ein.

Der Jugendliche aus dem Bezirk Dornbirn wurde zwar notärztlich versorgt, er starb aber an den Folgen seiner Stichverletzungen. Das Opfer war gemeinsam mit zwei Bekannten aus Vorarlberg im Alter von 17 und 20 Jahren unterwegs gewesen. Einer davon erlitt bei der Auseinandersetzung einen Unterarmbruch.

Mutmaßlicher Täter kurze Zeit später gefasst

Der mutmaßliche Täter und drei weitere Jugendliche flüchteten zu Fuß in Richtung Stadt, sie wurden aber bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Imster Stadtgebiet festgenommen. Die Polizei führte am Sonntagvormittag Ermittlungen zum genauen Tathergang - unter anderem standen die Einvernahmen der vier Jugendlichen an, die geflüchtet waren.

Die Bekannten des getöteten 17-Jährigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut und konnten zunächst nicht befragt werden. Weshalb der zunächst verbale Streit eskalierte, stand vorerst nicht fest.

