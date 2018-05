Betrugsvorwurf: Freispruch für Robert Schneider

Robert Schneider, Autor des Welterfolgs „Schlafes Bruder“, ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch vom Vorwurf freigesprochen worden, eine seiner Gläubigerinnen betrogen zu haben. Das berichten die „Vorarlberger Nachrichten“.

Belangt wurde der 56-Jährige allerdings wegen Gläubigerbegünstigung. Dafür wurde ihm eine Diversion gewährt, Schneider muss eine Geldstrafe von 720 Euro bezahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Schneider hatte in den 1990er-Jahren das ererbte Elternhaus im Götzner Ortsteil Meschach für viel Geld renoviert, heißt es in dem Bericht der „VN“. Weil er mit seinen beiden Romanen „Die Luftgängerin“ und „Kristus“ nicht an den Welterfolg seines Erstlingswerks anknüpfen konnte und die Tantiemen dafür verbraucht waren, musste Schneider Bankkredite aufnehmen. Diese konnte er aber bald nicht mehr zurückzahlen. „Ich konnte die Verbindlichkeiten ohne die Hilfe Dritter schließlich nicht mehr befriedigen und wandte mich an Freunde“, sagte der Schriftsteller vor Gericht aus.

Eine Götzner Trafikantin lieh ihm daraufhin insgesamt 154.000 Euro, weitere nahestehende Personen Beträge in der Höhe zwischen 10.000 und 90.000 Euro. Mit der Trafikantin einigte sich Schneider 2015 in einem Zivilprozess per Vergleich. Demnach muss der Autor der ehemaligen Kioskbetreiberin 55.000 Euro bezahlen und ihr Einnahmen an Buchrechten überlassen. Anderen Privatgläubigern schuldet Schneider rund 277.000 Euro.

Monatliches Einkommen von 1.200 Euro

Scheider selbst gab an, nichts zu besitzen, er lebe monatlich von 1.200 Euro. Seiner Frau, einer 41 Jahre alten deutschen Pilotin, mit der Schneider drei Kinder hat, hat der Schriftsteller 2007 sein Haus für 400.000 Euro verkauft, angeblich um 200.000 Euro zu billig. Mit dem Geld wurden die Bankschulen getilgt. Das brachte dem Ehepaar den Vorwurf ein, einen Teil des Vermögens beiseitegeschafft zu haben. Schneiders Ehefrau saß deshalb als Beitragstäterin mit auf der Anklagebank. Das Gericht glaubte allerdings den Ausführungen Schneiders, er sei von einem Wert von 400.000 Euro ausgegangen. Damit wollte er weder sein Vermögen verringern noch die Gläubigerin betrügerisch benachteiligen, hieß es im Urteil.

Ehefrau saß ebenfalls auf Anklagebank

Zudem schenkte der Schriftsteller seiner Frau 2013 landwirtschaftliche Flächen im Wert von 71.000 Euro als Gegenleistung für ihre finanzielle Hilfe in der Höhe von 112.000 Euro. Damit benachteiligte er allerdings die Trafikantin, die ihm 2002 in zwei Darlehen die 154.000 Euro geliehen hatte, wofür der 56-Jährige vor Gericht die Verantwortung übernahm. Statt der angeklagten betrügerischen Krida nahm der Schöffensenat nur eine Gläubigerbegünstigung an.

Bezahlt Schneider den Strafbetrag von 720 Euro, soll das Strafverfahren gegen ihn ohne Eintrag ins Strafregister eingestellt werden. Von der betrügerischen Krida wurde auch seine unbescholtene Frau freigesprochen, die als Beitragstäterin auf der Anklagebank saß.

Schöffen sahen keinen Tatvorsatz

Beim Vorwurf des schweren Betrugs der Trafikantin sahen die Schöffen keinen Tatvorsatz. Sie gingen im Zweifel davon aus, dass Schneider tatsächlich an weitere Erfolge als Autor geglaubt hatte und daran, der Kioskbetreiberin bald alles zurückzahlen zu können. Der Schriftsteller wurde deshalb auch in diesem Punkt freigesprochen. Nach dem Freispruch umarmte sich das Ehepaar unter Tränen, berichten die „VN“.