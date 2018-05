Dorner Electronic nimmt „Down Under“ ins Visier

Das Bregenzerwälder Unternehmen Dorner Electronic mit Sitz in Egg treibt seine Internationalisierung voran. Nun wird in Australien ein Tochterunternehmen gegründet.

Noch ist es eine recht bescheidene Niederlassung, die Dorner Electronic nach Angaben der Wirtschaftspresse-Agentur am 1. April in der westaustralischen Metropole Perth errichtet hat. Ein Mitarbeiter soll vorerst von dort aus die Märkte in Australien und Neuseeland bearbeiten, der weitere Ausbau soll schrittweise erfolgen. Die Märkte seien attraktiv und versprächen gute Preise, heißt es.

Das Unternehmen entwickelt und produziert Hard- und Softwarelösungen für die Baustoff-Industrie, speziell für Transportbeton- und Mischwerke. Zwar entfallen drei Viertel des Umsatzes auf individuelle Kundenlösungen, eine Standard-Lösung namens „Dorner-Batch“ sei aber immer mehr auf dem Vormarsch - es gibt damit bereits Kooperationen mit Partnerfirmen in Dubai und Mexiko. Im vergangenen Geschäftsjahr steigerte Dorner Electronic seinen Umsatz um fünf Prozent auf 11,8 Millionen Euro, beschäftigt werden 95 Mitarbeiter.

Link: