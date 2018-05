Rollstuhl kracht gegen Pkw - 62-Jährige verletzt

In Frastanz ist eine 62-jährige Frau am Dienstag mit ihrem elektrischen Rollstuhl mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau fuhr eine Rampe hinunter, konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen einen Pkw.

Laut Polizeiangaben fuhr die Frau gegen 16.30 Uhr die abschüssige Rampe vor ihrem Wohnhaus hinunter. Dabei wurde der Rollstuhl so schnell, dass die Frau nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf eine Gemeindestraße fuhr. Dort krachte sie in einen Pkw, der gerade von Feldkirch in Richtung Frastanz fuhr.

Durch den Aufprall kippte der Rollstuhl zur Seite. Die 62-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Passanten und ein zufällig anwesender Arzt leisteten erste Hilfe. Anschließend wurde die Frau ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.