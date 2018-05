Große US-Auszeichnung für Biochemikerin

Die Dornbirnerin Karolin Luger ist in den Vereinigten Staaten in die renommierte „National Academy of Sciences“ gewählt worden - eine der höchsten Ehren, welche die USA Wissenschaftlern zuteil werden lässt.

Luger arbeitet seit 1999 in den USA, aktuell an der University of Colorado und am Howard Hughes Medical Institute. Die 54-jährige Biochemikerin erforscht Strukturen des menschlichen Erbguts.

Colorado State University

Ihre Arbeiten werden in vielen international angesehenen Fachmagazinen regelmäßig gefeiert. Vom Land Vorarlberg erhielt Luger im Jahr 2007 eine Würdigung im Rahmen der Wissenschaftspreise.

Studium in Innsbruck und Basel

Luger studierte nach der Matura in Dornbirn Biologie und Biochemie in Innsbruck und Basel. Später ging sie in die USA, wo sie ab 1999 in einem eigenen Labor an der Colorado State University arbeitet. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Strukturbiologie von Chromatin, der Packungseinheit des genetischen Materials.