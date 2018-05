Vier Gesellschaften der Zech Gruppe insolvent

Der Traditionsbetrieb Zech mit Sitz in Götzis steckt in finanziellen Schwierigkeiten: Am Dienstag hat das Unternehmen am Landesgericht Feldkirch Insolvenzanträge für vier Gesellschaften der Gruppe gestellt.

Das Unternehmen strebt ein Sanierungsverfahren mit Fremdverwaltung an. Weitere Informationen werden um 13.00 Uhr im Rahmen eines Pressetermins bekanntgegeben.

Die Zech Gruppe, deren Vorläufer bereits 1904 gegründet wurde, besteht insbesondere aus der Zech Holzfenster GmbH & Co KG, der Zech GmbH, der Zech Kunststofffenster GmbH und der Zech Fenstertechnik GmbH. Zuletzt beschäftigte das Unternehmen rund 180 Mitarbeiter, der Jahresumsatz 2017 betrug 25,4 Mio. Euro.

Neben dem Stammsitz in Götzis gibt es zwei Werke ebenfalls in Götzis. Je ein Werk befindet sich in Dornbirn und Ludesch. Dazu kommen Vertriebsniederlassungen in Lindau und Tübach (CH). Der Exportanteil liegt bei 49 Prozent. Die Firmengruppe gehört Roman Zech, ebenfalls als Geschäftsführer tätig ist Erwin Rauch.