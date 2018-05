Autofahrer nach Kollision mit Lkw verletzt

Ein Autolenker ist Montagvormittag in Dornbirn bei einem Abbiegevorgang gegen einen Lkw gefahren. Der Autolenker, dessen Fahrzeug komplett zerstört wurde, wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag gegen 9.45 Uhr auf der L200 kurz vor dem Achraintunnel. Ein Autolenker wollte links in Richtung Schwarzach abbiegen und übersah dabei offenbar einen Lkw, der vom Achraintunnel in Richtung Dornbirn Norsd unterwegs war.

Der Autolenker wurde laut Polizei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch der Lkw wurde beschädigt.