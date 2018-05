Schweizer Apps revolutionieren Ticket-System

Schweizer Apps sind gerade dabei, das Ticketsystem zu revolutionieren. Ein GPS-gesteuertes System ermöglicht nämlich eine neue Art zu reisen: Bezahlt wird erst im Nachhinein, die Strecke wird automatisch berechnet.

„Erst fahren - dann bezahlen“ - so lautet das Motto der neuen Apps aus der Schweiz. Man benötigt dafür ein Smartphone. Kunden checken vor jeder Fahrt mit Bahn, Bus oder Tram in das automatische Erfassungssystem ein. Nach der Fahrt checken sie wieder aus. Die App berechnet dann mit den GPS-Daten die gefahrene Strecke und den Preis. Das Geld wird über die Kreditkarte des Kunden eingezogen.

Das System wurde bereits in vielen regionalen Verkehrsverbünden getestet, jetzt übernimmt es auch die SBB. Angst vor dem „Gläsernen Reisenden“ müsse man deswegen nicht haben, sagte Gian-Mattia Schucan: „Wir tracken natürlich nur während der Reise.“ Andere Anbieter würden das 24 Stunden am Tag machen. Im Herbst soll die App erstmals in einem österreichischen Verkehrsverbund zum Einsatz kommen.