Auf Ehefrau eingestochen: 37-Jähriger vor Gericht

Ein 37-jähriger Mann muss sich heute vor dem Landesgericht Feldkirch wegen versuchten Mordes verantworten. Der Mann soll im August 2017 seiner getrennt lebenden Ehefrau aufgelauert und mehrfach auf sie eingestochen haben.

Laut Staatsanwaltschaft hat der 37-Jährige seiner von ihm getrennt lebenden Frau nach Mitternacht vor deren Wohnsitz in Wolfurt aufgelauert. Als sie nach Hause kam und aus ihrem Auto stieg, sei sie von ihrem Ehemann sofort attackiert worden. Er habe die Frau gepackt und mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen.

Eine Zeugin rief um Hilfe, worauf der Mann von dem Opfer abgelassen und die Flucht ergriffen habe. Die Zeugin alarmierte auch den Notarzt, der die Frau nach der Erstversorgung ins Spital bringen ließ, wo sie umgehend operiert werden musste.

Die Frau erlitt mehrere Verletzungen am Oberkörper - mehr dazu in 37-Jähriger sticht mehrfach auf Ehefrau ein. Der mutmaßliche Täter wurde kurz später von Beamten des Einsatzkommandos Cobra in seiner Wohnung in Lochau festgenommen. Der Geschworenenprozess ist bis heute Abend anberaumt.