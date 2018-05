Vorarlberger wollen Wien mit E-Autos erobern

Vier Vorarlberger wollen in Wien eine elektrische Carsharing-Flotte in den Verkehr bringen. Das Neue daran: Die gemieteten Autos müssen nicht zurück an den Stellplatz gebracht werden, sondern können auf einem anderen, freigewählten Parkplatz abgestellt werden.

Carsharing-Flotten gibt es in Österreich bereits viele - auch solche mit Elektrofahrzeugen. Nach Angaben von Leroy Hofer, Gründer der Caroo Mobility in Wien, schaffen er und seine drei Vorarlberger Firmeninhaber aber das erste Angebot, bei dem das gemietete Elektro-Fahrzeug auf jedem freien Parkplatz in einem bestimmten Gebiet wieder abgestellt werden kann.

Renault Communications

100.000 Euro werden benötigt

Finanziert wird das Projekt durch die Beteiligung privater Geldgeber. Innerhalb weniger Tage wurden bereits 16.000 Euro an Kapital bereitgestellt, die Mindestgrenze liegt laut Hofer bei 100.000 Euro, dann wird das Projekt umgesetzt. Bezahlt werden kann auch in Bitcoin. Zehn bis 15 Autos sollen zunächst an den Start gehen.

In Vorarlberg würde so ein System nicht funktionieren, sagt Hofer. Laut brancheninternen Berechnungen braucht es dafür einen Ballungsraum mit rund einer Million Einwohner.

Links: