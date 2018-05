Schulen suchen dringend Direktoren

In Vorarlberg gibt es derzeit bis zu neun Pflichtschulen, bei denen sich niemand für die ausgeschriebene Direktoren-Stelle beworben hat. Laut Pflichtschullehrer-Vertreter Willi Witzemann sind hauptsächlich Schulen im Oberland betroffen.

Bis zu neun Pflichtschulen hätten bislang vergebens nach Kandidaten für den Posten des Schuldirektors gesucht, sagt Willi Witzemann, Personalvertreter der Pflichtschul-Lehrer. Hauptsächlich Bludenz und Umgebung sowie der Raum Feldkirch seien betroffen. Die Problematik sei vor allem auf neu eingeführte Gesetze, Evaluierungen oder Tests zurückzuführen - das schrecke viele Interessenten ab, sagt Witzemann.

„Bis zum Herbst wurde immer jemand gefunden“

Laut Karin Engstler, Landesschul-Inspektorin für die Pflichtschulen, hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Schulen gegeben, an denen keine Bewerbungen für den Posten des Direktors vorlagen. Es sei aber bisher immer gelungen, bis zum Herbst eine Person zu finden, die vorübergehend - nämlich für ein Jahr - mit der Schulleitung betraut wird. In vielen Fällen sei daraus sogar eine längerfristige Anstellung geworden.

Wer sich auf eine ausgeschriebene Direktoren-Stelle bewirbt und das Auswahlverfahren erfolgreich durchläuft, wird vom Land zum Direktor bestellt - und zwar für einen Zeitraum von fünf Jahren.

