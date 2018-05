Drei Brände innerhalb weniger Stunden

Im Unterland hatten die Feuerwehren am Samstag gleich drei Einsätze: In Dornbirn brannte ein Auto, außerdem fing in der Nähe des Messeparks eine Heuballenpresse Feuer und in Wolfurt hatte ein Mann großes Glück bei einem Küchenbrand.

In Wolfurt stellte Samtagabend gegen 19.00 Uhr ein 40-jähriger Mann einen Topf mit Öl auf den eingeschalteten Herd und schlief im angrenzenden Zimmer ein. Das heiße Öl entzündete Teile der Kücheneinrichtung. Ein Nachbar weckte den schlafenden Bewohner, der den brennenden Öltopf ins Freie trug. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten drei Ersthelfer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.

Shourot

Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen

Kurz nach 22.00 Uhr geriet auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in der Riedgasse in Dornbirn ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Polizeistreife konnte den Brand mit dem Handfeuerlöscher löschen. In der Nähe wurden zudem zwei umgeworfene Verkehrsschilder entdeckt. Nach Brandausbruch wurden drei weglaufende Jugendliche beobachtet, weshalb die Polizei Dornbirn Brandstiftung nicht ausschließt und um Hinweise ersucht.

Rundballenkombipresse in Brand geraten

Ebenfalls in Dornbirn geriet am Samtagnachmittag eine Rundballenkombipresse im Bereich Ammansgraben in Brand. Ein 24-jähriger Mann aus Lustenau war damit beschäftigt, Heuballen zu pressen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing die Presse Feuer. Der Feuerwehr Dornbirn gelang es, die Maschine rasch zu löschen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort.

