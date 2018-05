Container-Brand vor China-Restaurant

In Lustenau hat es Samstagfrüh gegen 4.00 Uhr Brandalarm gegeben. Nach Angaben der Polizei haben unbekannte Täter vor einem China-Restaurant in der Flurstraße einen Papiercontainer in Brand gesteckt.

Ein Holzzaun, der sich hinter den Containern befand, wurde ebenfalls beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Lustenau gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz.